Михаил Михайлов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1795
Сын: Ануфрий Михайлов
Мать ребёнка: Васса Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1796
Дочь: Федора Михайлова
Мать ребёнка: Васса Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1798
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Васса Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1800
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Васса Семёнова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Семёнова
Смерть
Неизвестно