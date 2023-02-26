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Михаил Михайлов

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1795

Сын: Ануфрий Михайлов

Мать ребёнка: Васса Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1796

Дочь: Федора Михайлова

Мать ребёнка: Васса Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1798

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Васса Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1800

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Васса Семёнова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Семёнова

Смерть
Неизвестно
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