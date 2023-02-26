Харлампий Михайлов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трофим Харлампиев
Мать ребёнка: Параскева Максимова
Рождение ребёнка
15.02.1801
Сын: Анисим Харламов
Мать ребёнка: Параскева Максимова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Максимова
Смерть
Неизвестно