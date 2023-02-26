Харлампий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарлампий Михайлов

Харлампий Михайлов

avatar

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Трофим Харлампиев

Мать ребёнка: Параскева Максимова

Рождение ребёнка
15.02.1801

Сын: Анисим Харламов

Мать ребёнка: Параскева Максимова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Максимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close