Параскева Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Трофим Харлампиев

Отец ребёнка: Харлампий Михайлов

Рождение ребёнка
15.02.1801

Сын: Анисим Харламов

Отец ребёнка: Харлампий Михайлов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлампий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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