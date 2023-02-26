Параскева Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трофим Харлампиев
Отец ребёнка: Харлампий Михайлов
Рождение ребёнка
15.02.1801
Сын: Анисим Харламов
Отец ребёнка: Харлампий Михайлов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харлампий Михайлов
Смерть
Неизвестно