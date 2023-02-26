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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1766 г.р.
До 1774 г.р.
До 1775 г.р.
До 1775 г.р.
1777 г.р.
1781 г.р.

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Корнилий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Савельев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Савельев

д.Житческие Старины Анискиных
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Савельев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Иродион Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Савельев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Савельев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Харитон Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Савельев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Агафия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Савельев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Савельев

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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