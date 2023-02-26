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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Корнилий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Савельев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Савельев
д.Житческие Старины Анискиных
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Семён Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Савельев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Иродион Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Савельев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Савельев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Харитон Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Савельев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Агафия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Савельев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Савельев
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.