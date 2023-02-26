Фёдор Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти31.05.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Корнилий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Житческие Старины Анискиных
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Семён Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Иродион Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Харитон Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Агафия Фёдорова
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.05.1797
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.