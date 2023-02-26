Фёдор Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

31.05.1797

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Около 1766 г.р.
До 1774 г.р.
До 1775 г.р.
До 1775 г.р.
1777 г.р.
1781 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Корнилий Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Житческие Старины Анискиных
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Семён Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Иродион Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Харитон Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Агафия Фёдорова

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.05.1797
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
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