Маслов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Иван Михайлович

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Место рождения

Aleksin, Tula Oblast Russia

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Маслов Михаил Иванович

Мать: Маслова Наталья Васильевна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Маслова Антонина Никитишна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Маслова Антонина Никитишна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1883

Сын: Маслов Иван Иванович

Мать ребёнка: Маслова Антонина Никитишна

Алексин
Работа или профессия
Неизвестно
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