Маслов Иван Михайлович
Место рожденияAleksin, Tula Oblast Russia
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Маслов Михаил Иванович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Маслова Антонина Никитишна
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Маслова Антонина Никитишна
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1883
Сын: Маслов Иван Иванович
Мать ребёнка: Маслова Антонина Никитишна
Алексин
Работа или профессия
Неизвестно