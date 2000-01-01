Маслов Иван Иванович
Место рожденияАлексин
Дата рождения1883
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Маслов Иван Михайлович
Алексин
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Маслова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Маслова Евгения Сергеевна
Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Gurtovoy Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Маслова Евгения Сергеевна
Серпухов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Маслова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Маслова Евгения Сергеевна
Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Маслова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Маслова Евгения Сергеевна
Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943
Serpukhov, Moscow Oblast Russia