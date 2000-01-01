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Маслов Иван Иванович

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Место рождения

Алексин

Дата рождения

1883

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Маслов Иван Михайлович

Мать: Маслова Антонина Никитишна

Алексин
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Маслова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Маслова Евгения Сергеевна

Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Gurtovoy Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Маслова Евгения Сергеевна

Серпухов
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Маслова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Маслова Евгения Сергеевна

Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Маслова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Маслова Евгения Сергеевна

Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943
Serpukhov, Moscow Oblast Russia
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