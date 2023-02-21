Маслова Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Евгения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Маслова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Иванович

Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Gurtovoy Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Иванович

Серпухов
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Маслова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Иванович

Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Маслова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Иванович

Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1955
Serpukhov, Moscow Oblast Russia
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