Маслова Евгения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Маслова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Иванович
Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Gurtovoy Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Иванович
Серпухов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Маслова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Иванович
Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Маслова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Иванович
Serpukhov, Moscow Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1955
Serpukhov, Moscow Oblast Russia