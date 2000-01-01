Маслова (Мешкова) Антонина Никитишна
Место рожденияAleksin, Tula Oblast Russia
Дата рождения1862
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Михайлович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван Михайлович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1883
Сын: Маслов Иван Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван Михайлович
Алексин
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1885
Aleksin, Tula Oblast Russia