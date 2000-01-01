Маслова (Мешкова) Антонина Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Мешкова) Антонина Никитишна

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Место рождения

Aleksin, Tula Oblast Russia

Дата рождения

1862

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Михайлович

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван Михайлович

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1883

Сын: Маслов Иван Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Михайлович

Алексин
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1885
Aleksin, Tula Oblast Russia
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