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Маслов Михаил Иванович

Место рождения

Aleksin, Tula Oblast Russia

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Маслов Иван Алексеевич

Мать: Маслова Анисья Перфильевна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Маслова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Маслова Наталья Васильевна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Маслова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Маслова Наталья Васильевна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1855

Сын: Маслов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Наталья Васильевна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1857

Сын: Маслов Андриян Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Наталья Васильевна

Aleksin, Tula Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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