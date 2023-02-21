Маслов Михаил Иванович
Место рожденияAleksin, Tula Oblast Russia
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Маслов Иван Алексеевич
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Маслова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Маслова Наталья Васильевна
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Маслова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Маслова Наталья Васильевна
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Маслова Наталья Васильевна
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1857
Сын: Маслов Андриян Михайлович
Мать ребёнка: Маслова Наталья Васильевна
Aleksin, Tula Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно