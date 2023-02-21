Маслова (Маслова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Маслова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Маслова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1857
Сын: Маслов Андриян Михайлович
Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович
Aleksin, Tula Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно