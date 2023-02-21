Маслова (Маслова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Маслова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1835

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Маслова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Маслова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1855

Сын: Маслов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович

Aleksin, Tula Oblast Russia
Рождение ребёнка
1857

Сын: Маслов Андриян Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Иванович

Aleksin, Tula Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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