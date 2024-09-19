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Гультяев Иван Никифорович

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1876

Отец: Гультяев Никифор Яковлевич

Мать: Гультяева Матрёна Тарасовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.11.1902

Дочь: Гультяева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Яковлевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1903

Сын: Гультяев Василий Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Яковлевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1910

Сын: Гультяев Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Яковлевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1913

Сын: Гультяев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Яковлевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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