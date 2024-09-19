Гультяев Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения24.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гультяева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.11.1902
Дочь: Гультяева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.12.1903
Сын: Гультяев Василий Иванович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
27.02.1910
Сын: Гультяев Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1913
Мать ребёнка: Гультяева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно