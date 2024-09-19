Гультяева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1902
Дочь: Гультяева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
30.12.1903
Сын: Гультяев Василий Иванович
Отец ребёнка: Гультяев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
27.02.1910
Сын: Гультяев Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Гультяев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
12.01.1913
Отец ребёнка: Гультяев Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно