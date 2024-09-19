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Гультяева Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
01.11.1902

Дочь: Гультяева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Никифорович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1903

Сын: Гультяев Василий Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Никифорович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1910

Сын: Гультяев Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Никифорович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1913

Сын: Гультяев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Никифорович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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