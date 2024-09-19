Гультяева Матрёна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти06.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Гультяев Игнатий Никифорович
Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
20.10.1871
Дочь: Гультяева Лукерья Никифоровна
Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1876
Сын: Гультяев Иван Никифорович
Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гультяев Максим Никифорович
Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
15.07.1889
Сын: Гультяев Владимир Никифорович
Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич
Смерть
06.12.1889