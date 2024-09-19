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Гультяева Матрёна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

06.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Гультяев Игнатий Никифорович

Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1871

Дочь: Гультяева Лукерья Никифоровна

Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1876

Сын: Гультяев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гультяев Максим Никифорович

Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
15.07.1889

Сын: Гультяев Владимир Никифорович

Отец ребёнка: Гультяев Никифор Яковлевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
06.12.1889

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