Гультяев Максим Никифорович
Место рожденияМудари
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1903
Сын: Гультяев Афанасий Максимович
Мать ребёнка: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1905
Сын: Гультяев Николай Максимович
Мать ребёнка: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
06.03.1913
Сын: Гультяев Константин Максимович
Мать ребёнка: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1914
Дочь: Гультяева Матрёна Максимовна
Мать ребёнка: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна
Смерть
Неизвестно