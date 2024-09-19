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Гультяев Максим Никифорович

Место рождения

Мудари

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гультяев Никифор Яковлевич

Мать: Гультяева Матрёна Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1903

Сын: Гультяев Афанасий Максимович

Мать ребёнка: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1905

Сын: Гультяев Николай Максимович

Мать ребёнка: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1913

Сын: Гультяев Константин Максимович

Мать ребёнка: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1914

Дочь: Гультяева Матрёна Максимовна

Мать ребёнка: Гультяева (Желамская) Гликерия Петровна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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