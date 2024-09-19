Гультяев Игнатий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гультяева Ксения Игнатьевна
Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гультяев Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гультяева Афонасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Гультяева Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Федотовна
Смерть
Неизвестно