Гультяев Игнатий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяев Игнатий Никифорович

Гультяев Игнатий Никифорович

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Гультяев Никифор Яковлевич

Мать: Гультяева Матрёна Тарасовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гультяева Ксения Игнатьевна

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Федотовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гультяев Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Федотовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гультяева Афонасия Игнатьевна

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Федотовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Гультяева Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Гультяева Евдокия Федотовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.