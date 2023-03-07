Осип Герасимов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Герасим Космин
Мать: Дарья Космина
Рождение ребёнка
1779
Сын: Алексей Осипов
Мать ребёнка: Степанида Максимова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никифор Осипов
Мать ребёнка: Степанида Максимова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Матвей Осипов
Мать ребёнка: Степанида Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Максимова
Смерть
Неизвестно