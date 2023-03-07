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Осип Герасимов

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Место рождения

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Герасим Космин

Мать: Дарья Космина

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Алексей Осипов

Мать ребёнка: Степанида Максимова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никифор Осипов

Мать ребёнка: Степанида Максимова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Матвей Осипов

Мать ребёнка: Степанида Максимова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Максимова

Смерть
Неизвестно
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