Дарья Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Космина

Дарья Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Космин

Рождение ребёнка
1767

Сын: Осип Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сергей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Афимья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Космин

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.