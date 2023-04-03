Дарья Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Космин
Рождение ребёнка
1767
Сын: Осип Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Космин
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Космин
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сергей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Космин
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Афимья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Космин
Смерть
Неизвестно