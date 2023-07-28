Никифор Осипов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Осип Герасимов
Мать: Степанида Максимова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филип Никифоров
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Никифорова
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Максим Никифоров
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мавра Никифорова
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Спиридонова
Смерть
Неизвестно