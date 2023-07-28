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Никифор Осипов

Место рождения

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Осип Герасимов

Мать: Степанида Максимова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Филип Никифоров

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Никифорова

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Максим Никифоров

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мавра Никифорова

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Спиридонова

Смерть
Неизвестно