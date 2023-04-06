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Герасим Космин

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Место рождения

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Косма Никифоров

Мать: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Вера Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Варвара Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Осип Герасимов

Мать ребёнка: Дарья Космина

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Дарья Космина

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сергей Герасимов

Мать ребёнка: Дарья Космина

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Афимья Герасимова

Мать ребёнка: Дарья Космина

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Космина

Смерть
Неизвестно
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