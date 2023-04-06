Герасим Космин
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Косма Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Вера Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Варвара Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Осип Герасимов
Мать ребёнка: Дарья Космина
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Дарья Космина
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сергей Герасимов
Мать ребёнка: Дарья Космина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Афимья Герасимова
Мать ребёнка: Дарья Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Космина
Смерть
Неизвестно