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Косма Никифоров

Место рождения

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Никифор Никифоров

Мать: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Космин

Мать ребёнка: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Ефим Космин

Мать ребёнка: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Герасим Космин

Мать ребёнка: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Космин

Мать ребёнка: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Дмитрий Космин

Мать ребёнка: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Яков Космин

Мать ребёнка: не указана

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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