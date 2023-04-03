Косма Никифоров
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Никифор Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Космин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Ефим Космин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Герасим Космин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Космин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дмитрий Космин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Яков Космин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно