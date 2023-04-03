Степанида Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Алексей Осипов

Отец ребёнка: Осип Герасимов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никифор Осипов

Отец ребёнка: Осип Герасимов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Матвей Осипов

Отец ребёнка: Осип Герасимов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Герасимов

Смерть
Неизвестно
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