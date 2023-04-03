Степанида Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Алексей Осипов
Отец ребёнка: Осип Герасимов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никифор Осипов
Отец ребёнка: Осип Герасимов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Матвей Осипов
Отец ребёнка: Осип Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Герасимов
Смерть
Неизвестно