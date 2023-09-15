Горошко (Еремеева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горошко (Еремеева) Александра Васильевна

Место рождения

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1927

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Еремеев Василий Матвеев

Мать: Еремеева Елена Семеновна

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 1946

Муж: Демин Неизвестно

Рождение ребёнка
1947

Сын: Демин Валерий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Около 1955

Муж: Горошко Виктор Мефодиев

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Горошко Игорь Викторович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2009
Москва, город федерального значения Москва
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