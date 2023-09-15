Горошко (Еремеева) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Еремеев Василий Матвеев
Мать: Еремеева Елена Семеновна
Бракосочетание
Около 1946
Муж: Демин Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Демин Валерий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Около 1955
Рождение ребёнка
Около 1956
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2009
Москва, город федерального значения Москва