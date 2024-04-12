Еремеева (Волкова) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Волкова) Елена Семеновна

Место рождения

Киселевка, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Волков Семен

Мать: не указана

Киселевка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 25.04.1903 ст.

Муж: Еремеев Василий Матвеев

Корсакова Поляна, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
по жениху: кр. дер. Киселевка Алексей Тихонов Кондратьев и Василий Иванов Демахин. По невесте: кр. дер. Гаевка Григорий Трофимов Мартынов и Андрей Матвеев Еремеев с. Малые Бакуры, Михайло-Архангельска... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Еремеев Федот Васильев

Отец ребёнка: Еремеев Василий Матвеев

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Крестные: Андрей Матвеев Еремеев и Матрона Матвеева Демахина 2 мар 1904
Рождение ребёнка
Около 17.04.1906

Сын: Еремеев Иван Васильев

Отец ребёнка: Еремеев Василий Матвеев

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Крестные: Иван Матвеев Еремеев и Лукиада Антонова Еремеева с. Малые Бакуры Сердобского уезда Саратовской губ. 17 апр 1906
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Дочь: Полковникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Еремеев Василий Матвеев

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
по паспорту 25.06.1907
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Горошко Александра Васильевна

Отец ребёнка: Еремеев Василий Матвеев

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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