Еремеева (Волкова) Елена Семеновна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: Волков Семен
Бракосочетание
Около 25.04.1903 ст.
Корсакова Поляна, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
по жениху: кр. дер. Киселевка Алексей Тихонов Кондратьев и Василий Иванов Демахин. По невесте: кр. дер. Гаевка Григорий Трофимов Мартынов и Андрей Матвеев Еремеев с. Малые Бакуры, Михайло-Архангельска... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904
Отец ребёнка: Еремеев Василий Матвеев
Крестные: Андрей Матвеев Еремеев и Матрона Матвеева Демахина 2 мар 1904
Рождение ребёнка
Около 17.04.1906
Отец ребёнка: Еремеев Василий Матвеев
Крестные: Иван Матвеев Еремеев и Лукиада Антонова Еремеева с. Малые Бакуры Сердобского уезда Саратовской губ. 17 апр 1906
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Дочь: Полковникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Еремеев Василий Матвеев
по паспорту 25.06.1907
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Горошко Александра Васильевна
Отец ребёнка: Еремеев Василий Матвеев
Смерть
Неизвестно