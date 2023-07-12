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Волков Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Ефимия Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Еремеева (Волкова) Елена Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Киселевка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно

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