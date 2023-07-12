Волков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Ефимия Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Еремеева (Волкова) Елена Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Киселевка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно