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Еремеев Василий Матвеев

Место рождения

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

27.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.03.1885 ст.
Корсакова Поляна, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Крестные: крестьянин д. Гаевка Захар Матвеев и крестьянская жена Акилина Мартынова Михайло-Архангельская церковь
Рождение
27.03.1885 ст.

Отец: Еремеев Матвей Михайлов

Мать: Еремеева Стефанида Мартынова

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 25.04.1903 ст.

Жена: Еремеева Елена Семеновна

Корсакова Поляна, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
по жениху: кр. дер. Киселевка Алексей Тихонов Кондратьев и Василий Иванов Демахин. По невесте: кр. дер. Гаевка Григорий Трофимов Мартынов и Андрей Матвеев Еремеев с. Малые Бакуры, Михайло-Архангельска... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Еремеев Федот Васильев

Мать ребёнка: Еремеева Елена Семеновна

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Крестные: Андрей Матвеев Еремеев и Матрона Матвеева Демахина 2 мар 1904
Рождение ребёнка
Около 17.04.1906

Сын: Еремеев Иван Васильев

Мать ребёнка: Еремеева Елена Семеновна

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Крестные: Иван Матвеев Еремеев и Лукиада Антонова Еремеева с. Малые Бакуры Сердобского уезда Саратовской губ. 17 апр 1906
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.

Дочь: Полковникова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Еремеева Елена Семеновна

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
по паспорту 25.06.1907
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Горошко Александра Васильевна

Мать ребёнка: Еремеева Елена Семеновна

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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