Еремеев Василий Матвеев
Место рождения
Дата рождения27.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.03.1885 ст.
Крестные: крестьянин д. Гаевка Захар Матвеев и крестьянская жена Акилина Мартынова Михайло-Архангельская церковь
Рождение
27.03.1885 ст.
Бракосочетание
Около 25.04.1903 ст.
Жена: Еремеева Елена Семеновна
по жениху: кр. дер. Киселевка Алексей Тихонов Кондратьев и Василий Иванов Демахин. По невесте: кр. дер. Гаевка Григорий Трофимов Мартынов и Андрей Матвеев Еремеев с. Малые Бакуры, Михайло-Архангельска... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904
Мать ребёнка: Еремеева Елена Семеновна
Крестные: Андрей Матвеев Еремеев и Матрона Матвеева Демахина 2 мар 1904
Рождение ребёнка
Около 17.04.1906
Мать ребёнка: Еремеева Елена Семеновна
Крестные: Иван Матвеев Еремеев и Лукиада Антонова Еремеева с. Малые Бакуры Сердобского уезда Саратовской губ. 17 апр 1906
Рождение ребёнка
10.06.1907 ст.
Дочь: Полковникова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Еремеева Елена Семеновна
по паспорту 25.06.1907
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Горошко Александра Васильевна
Мать ребёнка: Еремеева Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно