Ураков Иван Никифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ураков Никифор Косьмин
Мать: Уракова Дарья Андриянова
Рождение ребёнка
До 1917
Мать ребёнка: Уракова Елена Косьмина
Рождение ребёнка
30.10.1918
Сын: Ураков Иван Иванов
Мать ребёнка: Уракова Елена Косьмина
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 111об-112, №83) Восприемник - родной барт младенца Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Елена Косьмина
Смерть
Неизвестно