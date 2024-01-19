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Ураков Иван Никифоров

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ураков Никифор Косьмин

Мать: Уракова Дарья Андриянова

Рождение ребёнка
До 1917

Сын: Ураков Константин Иванов

Мать ребёнка: Уракова Елена Косьмина

Рождение ребёнка
30.10.1918

Сын: Ураков Иван Иванов

Мать ребёнка: Уракова Елена Косьмина

Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 111об-112, №83) Восприемник - родной барт младенца Константин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Елена Косьмина

Смерть
Неизвестно
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