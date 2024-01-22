Уракова Елена Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Елена Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1917

Сын: Ураков Константин Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Никифоров

Рождение ребёнка
30.10.1918

Сын: Ураков Иван Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Никифоров

Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 111об-112, №83) Восприемник - родной барт младенца Константин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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