Уракова Елена Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
До 1917
Отец ребёнка: Ураков Иван Никифоров
Рождение ребёнка
30.10.1918
Сын: Ураков Иван Иванов
Отец ребёнка: Ураков Иван Никифоров
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 111об-112, №83) Восприемник - родной барт младенца Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно