Уракова (Киселёва) Дарья Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова (Киселёва) Дарья Андрианова

Место рождения

Русские Шои, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Киселёв Андриан Лаврентьев

Мать: не указана

Русские Шои, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ураков Иван Никифоров

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

Предположение. Не бьется отчество
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Муж: Ураков Никанор Космин

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-383, лист 119об-120, №8) Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Никанор Косьмин Ураков, православный, первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1899

Дочь: (Уракова) Ольга Никанорова

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: (Уракова) Мария Никанорова

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

С сестрой-близнецом Лидией Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-4-333 (107), лист 11об-12, №26).
Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: (Уракова) Лидия Никанорова

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-4-333 (107), лист 11об-12, №25) с сестрой-близнецом Марией.
Рождение ребёнка
19.09.1904

Дочь: (Уракова) Таисия Никанорова

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

Запись в МК 1904 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 98об-99, №63)
Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Ураков Василий Никаноров

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

Родился с сестрой-близнецом Анной. Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 330об-331, №20)
Рождение ребёнка
30.01.1907

Дочь: (Уракова) Анна Никанорова

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

Родилась с батом-близнецом Василием. Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 330об-331, №14)
Рождение ребёнка
10.04.1909 ст.

Сын: Ураков Виктор Никаноров

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №31)
Рождение ребёнка
18.12.1911 ст.

Дочь: (Уракова) Зоя Никанорова

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 301об-302, №95)
Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Ураков Венедикт Никаноров

Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин

МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 89об-90, №28)
Смерть
Неизвестно

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