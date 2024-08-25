Уракова (Киселёва) Дарья Андрианова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1879
Отец: Киселёв Андриан Лаврентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
Предположение. Не бьется отчество
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-383, лист 119об-120, №8) Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Никанор Косьмин Ураков, православный, первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1899
Дочь: (Уракова) Ольга Никанорова
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: (Уракова) Мария Никанорова
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
С сестрой-близнецом Лидией Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-4-333 (107), лист 11об-12, №26).
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: (Уракова) Лидия Никанорова
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
Запись в МК 1902 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-4-333 (107), лист 11об-12, №25) с сестрой-близнецом Марией.
Рождение ребёнка
19.09.1904
Дочь: (Уракова) Таисия Никанорова
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
Запись в МК 1904 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 98об-99, №63)
Рождение ребёнка
30.01.1907
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
Родился с сестрой-близнецом Анной. Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 330об-331, №20)
Рождение ребёнка
30.01.1907
Дочь: (Уракова) Анна Никанорова
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
Родилась с батом-близнецом Василием. Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 330об-331, №14)
Рождение ребёнка
10.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №31)
Рождение ребёнка
18.12.1911 ст.
Дочь: (Уракова) Зоя Никанорова
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 301об-302, №95)
Рождение ребёнка
11.03.1914
Сын: Ураков Венедикт Никаноров
Отец ребёнка: Ураков Никанор Космин
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 89об-90, №28)
Смерть
Неизвестно