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Ураков Виктор Никаноров

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

10.04.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1909 ст.

Отец: Ураков Никанор Космин

Мать: Уракова (Киселёва) Дарья Андрианова

Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №31)
Крещение
11.04.1909 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же деревни крестьянин Андрей Федотов Ураков. Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 93об-94, №31)
Смерть
Неизвестно

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