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Ураков Константин Иванов

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

До 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1917

Отец: Ураков Иван Никифоров

Мать: Уракова Елена Косьмина

Восприемник
31.10.1918
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 111об-112, №83) Восприемник при крещении брата Ивана.
Смерть
Неизвестно
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