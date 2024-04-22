Ураков Константин Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1917
Отец: Ураков Иван Никифоров
Мать: Уракова Елена Косьмина
Восприемник
31.10.1918
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-4-335а, лист 111об-112, №83) Восприемник при крещении брата Ивана.
Смерть
Неизвестно