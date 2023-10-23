Каличенко Терентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко Терентий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

19.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: Каличенко Яков Константинович

Мать: Марфа Матрона Матрона/Марфа/Мария ?

Рождение ребёнка
30.11.1937

Дочь: Сидорова Валентина Терентьевна

Мать ребёнка: Каличенко Василиса Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каличенко Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: Каличенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каличенко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренкова Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Каличенко Василиса Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каличенко Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Каличенко Василиса Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каличенко Василиса Трофимовна

Смерть
19.12.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Клещихинское кладбище
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