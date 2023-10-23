Каличенко Терентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1903
Дата смерти19.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Рождение ребёнка
30.11.1937
Дочь: Сидорова Валентина Терентьевна
Мать ребёнка: Каличенко Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: Каличенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каличенко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренкова Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Каличенко Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Каличенко Василиса Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Клещихинское кладбище