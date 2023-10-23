Каличенко Владимир Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каличенко Терентий Яковлевич
Мать: Каличенко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каличенко) ? Владимировна
Мать ребёнка: Каличенко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каличенко) Юлия? Владимировна
Мать ребёнка: Каличенко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каличенко Наталья
Смерть
Неизвестно