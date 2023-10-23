Каличенко Владимир Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко Владимир Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каличенко Терентий Яковлевич

Мать: Каличенко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) ? Владимировна

Мать ребёнка: Каличенко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) Юлия? Владимировна

Мать ребёнка: Каличенко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каличенко Наталья

Смерть
Неизвестно

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