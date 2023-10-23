Каличенко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) ? Владимировна

Отец ребёнка: Каличенко Владимир Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каличенко) Юлия? Владимировна

Отец ребёнка: Каличенко Владимир Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каличенко Владимир Терентьевич

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