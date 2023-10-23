Каличенко Василиса Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко Василиса Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1980

Дата смерти

29.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1937

Дочь: Сидорова (Каличенко) Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Каличенко Терентий Яковлевич

Рождение
14.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куренкова (Каличенко) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Каличенко Терентий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каличенко Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Каличенко Терентий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каличенко Терентий Яковлевич

Смерть
29.06.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Клещихинское кладбище

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