Каличенко Василиса Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1980
Дата смерти29.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1937
Дочь: Сидорова (Каличенко) Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Каличенко Терентий Яковлевич
Рождение
14.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куренкова (Каличенко) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Каличенко Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Каличенко Терентий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1980
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Клещихинское кладбище