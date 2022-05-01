Куренкова (Каличенко) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Каличенко) Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каличенко Терентий Яковлевич

Мать: Каличенко Василиса Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Куренков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Куренков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренков ?

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
?.05.2022
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