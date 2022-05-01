Куренкова (Каличенко) Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Куренков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Куренков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куренков ?
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
?.05.2022