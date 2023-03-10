Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1901
Сын: Солодовников Сергей Агапович
Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сиклитикия Агаповна
Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1908
Дочь: Ксения Агаповна
Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич
МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Солодовников Николай Агапович
Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно