Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1901 г.р.
1905 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1901

Сын: Солодовников Сергей Агапович

Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сиклитикия Агаповна

Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.01.1908

Дочь: Ксения Агаповна

Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1910

Сын: Солодовников Николай Агапович

Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Агап Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Агап Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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