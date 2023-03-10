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Солодовников Агап Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
23.09.1901

Сын: Солодовников Сергей Агапович

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Солодовников) Сиклитикия Агаповна

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.01.1908

Дочь: (Солодовников) Ксения Агаповна

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1910

Сын: Солодовников Николай Агапович

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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