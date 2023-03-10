Солодовников Агап Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Солодовников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
23.09.1901
Сын: Солодовников Сергей Агапович
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Солодовников) Сиклитикия Агаповна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1908
Дочь: (Солодовников) Ксения Агаповна
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна
МК п.Январцевский, 1908
Рождение ребёнка
1910
Сын: Солодовников Николай Агапович
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна
Смерть
Неизвестно