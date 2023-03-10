Солодовников Николай Агапович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти08.12.1980
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Жена Агаповича
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Жена Агаповича
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
08.12.1980