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Солодовников Николай Агапович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

08.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Солодовников Агап Васильевич

Мать: Солодовников (Неизвестно) Матрёна Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Жена Агаповича

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Неизвестно) Жена Агаповича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Неизвестно) Жена Агаповича

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
08.12.1980

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