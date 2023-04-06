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Солодовников Сергей Агапович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

23.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1901

Отец: Солодовников Агап Васильевич

Мать: Солодовников Матрёна Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
25.09.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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