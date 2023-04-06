Солодовников Сергей Агапович
Место рождения
Дата рождения23.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1901
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Крещение
25.09.1901
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно