Ходырев Логин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1819 ст.
Дата смертиПосле 1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1819 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1841 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна
Рождение ребёнка
18.01.1845 ст.
Сын: Ходырев Афанасей Логинович
Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Настасья Логиновна
Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Дарья Логиновна
Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Наталья Логиновна
Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1891 ст.