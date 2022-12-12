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Ходырев Логин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1819 ст.

Дата смерти

После 1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1819 ст.

Отец: Ходырев Иван Евдокимович

Мать: Ходырева Липанда Михайловна

Рождение ребёнка
28.10.1841 ст.

Сын: Ходырев Иона Логинович

Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна

Рождение ребёнка
18.01.1845 ст.

Сын: Ходырев Афанасей Логинович

Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Настасья Логиновна

Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Дарья Логиновна

Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Наталья Логиновна

Мать ребёнка: Ходырева Степанида Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Степанида Назаровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1891 ст.
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