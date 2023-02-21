Ходырева Степанида Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Степанида Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1841 ст.

Сын: Ходырев Иона Логинович

Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1845 ст.

Сын: Ходырев Афанасей Логинович

Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Настасья Логиновна

Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Дарья Логиновна

Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Наталья Логиновна

Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Логин Иванович

Смерть
Неизвестно
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