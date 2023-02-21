Ходырева Степанида Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1841 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1845 ст.
Сын: Ходырев Афанасей Логинович
Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Настасья Логиновна
Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Дарья Логиновна
Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Наталья Логиновна
Отец ребёнка: Ходырев Логин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно