Талдыкин Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
20.10.1898 ст.
Дочь: Талдыкина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
16.05.1900 ст.
Сын: Талдыкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.
Дочь: Талдыкина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно