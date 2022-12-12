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Талдыкин Иван Филиппович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Талдыкин Филипп Яковлевич

Мать: Талдыкина Матрена Абрамовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1898 ст.

Дочь: Талдыкина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Гавриловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1900 ст.

Сын: Талдыкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Гавриловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: Талдыкина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Талдыкина Марфа Гавриловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Марфа Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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