Талдыкин Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Талдыкина Матрена Абрамовна
Рождение ребёнка
24.02.1879 ст.
Сын: Талдыкин Тимофей
Мать ребёнка: Талдыкина Матрена Абрамовна
Рождение ребёнка
14.06.1882 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга
Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.
Дочь: Талдыкина Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно