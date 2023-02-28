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Талдыкин Филипп Яковлевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Талдыкин Яков Петрович

Мать: Талдыкина Евдокия Ермиловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Талдыкин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Матрена Абрамовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1879 ст.

Сын: Талдыкин Тимофей

Мать ребёнка: Талдыкина Матрена Абрамовна

Рождение ребёнка
14.06.1882 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга

Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.

Дочь: Талдыкина Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Талдыкина Параскева Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Параскева Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Матрена Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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