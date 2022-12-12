Талдыкина Матрена Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти16.06.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1879 ст.
Сын: Талдыкин Тимофей
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1879 ст.