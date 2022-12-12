Талдыкина Матрена Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Матрена Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

16.06.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Талдыкин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1879 ст.

Сын: Талдыкин Тимофей

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Филипп Яковлевич

Смерть
16.06.1879 ст.
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