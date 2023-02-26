Хвостиков Семён сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Семён сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Хвостиков Иван сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Хвостиков Григорий сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Хвостиков Максим сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Хвостиков Фёдор сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостиков Яков сын

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1821
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