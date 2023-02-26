Хвостиков Семён сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1821
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Хвостиков Иван сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Хвостиков Максим сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Хвостиков Фёдор сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостиков Яков сын
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1821