Хвостиков Максим сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Максим сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Хвостиков Семён сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хвостиков Василий сын

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна дочь

Рождение ребёнка
1797

Сын: Хвостиков Данила сын

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна дочь

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна дочь

Рождение ребёнка
1802

Сын: Хвостиков Яков сын

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Матрёна дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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