Хвостиков Максим сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Хвостиков Семён сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна дочь
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хвостиков Данила сын
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна дочь
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна дочь
Рождение ребёнка
1802
Сын: Хвостиков Яков сын
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Матрёна дочь
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно