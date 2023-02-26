Хвостиков Фёдор сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Фёдор сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Хвостиков Семён сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Екатерина дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Татьяна дочь

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Фёкла дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Татьяна дочь

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Татьяна дочь

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Просковья дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Татьяна дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Татьяна дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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