Хвостиков Фёдор сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Хвостиков Семён сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Екатерина дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Татьяна дочь
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Фёкла дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Татьяна дочь
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Татьяна дочь
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Просковья дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Татьяна дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Татьяна дочь
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно