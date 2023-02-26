Хвостиков Иван сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хвостиков Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Хвостиков Семён сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Хвостиков Пётр сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостиков Никита сын
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно