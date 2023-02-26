Хвостиков Иван сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Иван сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвостиков Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Хвостиков Семён сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Хвостиков Пётр сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостиков Никита сын

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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