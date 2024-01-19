Башкиров Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения02.05.1909
Дата смерти06.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.04.1909
Рождение
02.05.1909
Рождение ребёнка
29.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башкирова Александра Филипповна
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.1992
Похороны
Около 08.03.1992