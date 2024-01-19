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Башкиров Фёдор Степанович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.05.1909

Дата смерти

06.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.04.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение
02.05.1909

Отец: Башкиров Степан Семёнович

Мать: Башкирова Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкирова Александра Филипповна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкирова Александра Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.03.1992
Похороны
Около 08.03.1992
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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